Conferenza stampa Pioli post Fiorentina Milan: le dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post match di Milan Fiorentina, match valido per la tredicesima di campionato. Le sue parole:

«Non è stata una prestazione negativa, negli episodi abbiamo messo meno qualità e attenzione del solito. Se prendi quattro gol poi diventa difficile vincere. Non abbiamo mai vinto le partite per fortuna e non abbiamo perso per sfortuna questa sera. Soprattutto nel primo tempo la squadra ha messo tutto sul campo in termini di qualità e aggressività. Potevamo essere più lucidi, finire il primo tempo sotto 2-0 è stato il nostro rammarico, è un peccato perché abbiamo dimostrato che non volevamo questa sconfitta. Il rapporto con Firenze e con la Fiorentina è bello e abbiamo passato tante esperienze insieme, fa piacere essere ricordati con rispetto e con stima e ringrazio per questo. Poi c’è la partita e dispiace averla persa. Al primo calcio d’angolo abbiamo subito gol, se stasera non abbiamo trasformato gli episodi a nostro favore vuol dire che dobbiamo metterci qualcosa in più a partire dalla prossima».