Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Bologna. Ecco le parole dell’allenatore rossonero:

PRESTAZIONE «Non ricordiamo sempre le partite dell’anno scorso, a me interessa la mentalità della squadra che sa di aver fatto una buona prestazione ma di non aver vinto»

BENNACER – «Siamo ad inzio stagione ma che Isma si un giocatore di qualità non mai avuto dubbi, ha le qualità per essere un centocampista completo»

LEAO – «Deve pesare di continuare a migliorare, non sta sbagliando niente nei giorni di preparazione alla gara»

DE KETELAERE – «Può essere che sia arrivato il suo momento, mi sta sorprendendo ci darà molte soddisfazioni, in quel ruolo lì ho tante scelte»

GIRONE CHAMPIONS – «La Champions pretende partite di alto livello, non sottovalutiamo nessuno. Noi dobbiamo mettere in campo quel livello e cercare di dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci è servita»

ATTEGGIAMENTO – «E’ proprio quello che mi sta piacendo dei miei giocatori, questa squadra ha voglia di costruire e sfogliare altre pagine importanti»

TATTICA – «Non è vero che eravamo in inferiorità a centrocampo contro l’Atalanta. Abbiamo i nostri equilibri, siamo una squadra forte e vogliamo tornare a vincere»

MANACATO ROSSO A BERGAMO – «Leao deve abituarsi a essere raddoppiato. C’era un fallo clamoroso dove non bastava il cartellino giallo, ci voleva il rosso e il Var doveva intervenire»

ADLI – « È disponibile per domani. Verrà il momento anche per lui , vedo difficile schieralrlo in una mediana a due, meglio a tre come mezz’ala»

VOCI MERACATO LEAO – «È un ragazzo sereno, determinato. Per come si sta preparando non vedo un ragazzo nervoso. Con l’Udinese ci può stare che non sia stato al meglio della condizione e che non abbia trovato la posizione. Lui deve pensare a migliorarsi e sta salendo di livello»

ORIGI E GIROUD – «Stanno bene entrambi, domani uno dei due sarà titolare. Quest’anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C’è bisogno di tutti i giocatori»

THEO HERNANDEZ – «È un giocatore top e deve continuare così. Per la forza e il potenziale che ha deve pensare solo a crescere. Difensivamente ora è un giocatore difficile da superare»

KJAER – «Simon sta bene, mi ha dato delle sensazioni positive. Le prestazioni di Fik e Pierre sono alte, il suo recupero è un aspetto positivo»

ALTERNATIVE A CENTROCAMPO – «Baka ha avuto qualche problemino all’inizio, poi c’è Pobega. Nelle prossime partite li vedremo in campo»

MERCATO – «È questione di nomi e non di numeri. Se ci sarà la possibilità di inserire giocatori per migliorare l’organico, il club è pronto per farlo»

CHAMPIONS – «È quello che vogliamo fare noi. Le squadre inglesi stanno buttando soldi che per noi (italiani, ndr) non sono ipotizzabili. In questi tre anni abbiamo dimostrato che con compattezza e determinazione si possono fare cose importanti. Chiaro che la Champions pretende un livello altissimo»

FEROCIA E SPIETATEZZA – «Si migliora. Gli allenamenti che facciamo sono d’intensità. Leao se mantiene i suoi atteggiamenti arriverà ad un altro livello. Sono sicuro che ci arriverà perché è un ragazzo intelligente»

VALUTARE I GIOCATORI – «Domani è la partita più importante. Per domani metterò in campo la migliore, anche in base agli avversari. Con il Sassuolo potrebbe essere diverso, in base alla condizione ed alla prestazione del singolo. Se avrò la disponibilità, le mie scelte saranno più difficili ma allo stesso tempo più facili»

PERCORSO CHAMPIONS – «Dobbiamo pensare che attraverso il percorso possiamo alzare il livello. Negli anni passati le italiane hanno dimostrato di essere sotto gli otto club europei. Ci vogliamo misurare con entusiasmo»

BOLOGNA – «Muovere bene la palla e velocemente è sempre un’ottima soluzione. Stiamo lavorando bene a mandare i giocatori in profondità ma dobbiamo essere più lucidi. Le posizioni in campo che vedremo domani saranno diverse rispetto all’Atalanta ed al Sassuolo»