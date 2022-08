Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Bologna. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

VOCI MERACATO LEAO – «È un ragazzo sereno, determinato. Per come si sta preparando non vedo un ragazzo nervoso. Con l’Udinese ci può stare che non sia stato al meglio della condizione e che non abbia trovato la posizione. Lui deve pensare a migliorarsi e sta salendo di livello»