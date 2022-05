Condò: «Milan o Inter? I rossoneri in questo hanno fatto meglio»

Paolo Condò intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan e Inter in chiave scudetto

Paolo Condò intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan e Inter in chiave scudetto:

«Non ho visto una delle due superiori all’altra, entambe hanno mancato alemno un set point a testa e l’hanno mancato. Il MIlan ha avuto la freddezza di aspettare l’ultima occasione e Leao l’ha sfruttata, contro l’Udinese si l’Inter ha giocato bene il primo tempo, ma nel secondo tempo è emerso un problema che potrebbe incidere sul finale di stagione. Il Milan non ha dei picchi di bravura come quelli dell’Inter, o meglio l’Inter ne ha di più però la qualità generale a livello di 16 giocatori permette di afforontare meglio quelle situazioni in cui devi far fronte alle assenze cosa che non ha saputo fare l’Inter nelle due settimane in cui è mancato Brozovic»

LEAO O PERISIC «Mi prendo Leao perchè è il talento cristallino numero 1 che abbiamo in Italia in questo momento»

GIROUD DZEKO «Entrambi seconde scelte, ma se il Milan vincerà lo scudetto lo dovrà anche ai due gol segnati da Giroud nel derby e al gol segnato al Maradona sempre dal francese contro il Napoli»

