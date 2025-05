Conceicao Milan, Coppa Italia e poi il futuro? Cosa filtra sul tecnico, scenario da non credere

Condividi via email

Conceicao Milan, il tecnico vuole a tutti i costi la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale. Poi si parlerà di futuro: due le opzioni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha un obiettivo preciso in vista della finale di Coppa Italia di questa sera contro il Bologna, gara in programma alle 21 all’Olimpico di Roma.

Il portoghese vuole vincere il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio per poi sciogliere le riserve sul proprio futuro: la sensazione è che per andare avanti anche nella prossima stagione servirà un chiarimento con tutte le componenti societarie. Per ora però tutto il Milan è concentrato solo sulla finale di Coppa Italia.