Commisso: «Squadroni come Napoli e Milan out dalla Coppa Italia»

Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze in un’intervista fiume. Le sue parole sul calcio italiano e non solo:

«Rinnovo di contratto a Italiano? Questo è il calcio. Io non ho fatto le leggi. Il calcio è malato, l’abbiamo fatto perché abbiamo trovato un accordo. Rosa Viola? Bisogna anche dire che squadroni come Napoli e Milan sono usciti dalla Coppa però. Queste squadre hanno un monte ingaggi più alto. Poi la nostra rosa non sta rendendo come dovrebbe. Io non posso lasciare spazio a certi giornalisti imbecilli. Mi hanno chiamato mafioso. Non è possibile che le associazioni escano con un comunicato che non vale nulla. In USA queste cose non succedono»

CALCIO DA RIFONDARE – «Calcio malato? Ho parlato con Infantino e gli ho chiesto se si può far qualcosa coi procuratori. Io ho parlato di calcio malato e l’avevo già fatto tempo fa. Ognuno dovrebbe presentare la propria liquidità, cosa che non ho mai visto nelle altre squadre. Noi siamo sempre in regola, da sempre. E ci fanno male a noi perché qualcun altro ha preso scorciatoie. Servono maggiori controlli sui proprietari. Le squadre da Champions vengono aiutate nei bilanci. Io spero che si possa arrivare ad un risultato. Qui in Italia oggi ci sono tanti proprietari USA. Speriamo si possa far qualcosa»