Classifica aggiornata Serie A: cosa cambia dopo le gare delle 15

Si sono da poco concluse le tre gare in programma questo pomeriggio valide per la sesta giornata di Serie A. Come cambia la classifica:

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Napoli 14

Atalanta 14

MILAN 14

Udinese 13

Inter 12

Roma 10*

Torino 10

Juventus 9

Lazio 8

Salernitana 6*

Fiorentina 6

Bologna 6

Sassuolo 6

Verona 5*

Spezia 5

Empoli 4*

Lecce 3

Cremonese 2

Sampdoria 2

Monza 0

*Una partita in meno