Ferrara: «Loftus Cheek è determinante, vi spiego il perché!». Le parole dell’ex calciatore sull’inglese e non solo

Le parole di Ciro Ferrara prima di Roma Milan:

LOFTUS CHEEK E PULISIC – Loftus Cheek, Pusilic e Giroud giocavano già insieme e la connessione si vede subito. Fattore Premier League? È un campionato dove l’aspetto fisico è fondamentale e i giocatori che sono già pronti da questo punto di vista sono determinanti. Loftus Cheek brilla in questo senso

REIJNDERS – L’importanza di avere giocatori forti dal punto di vista qualitativo ma che sanno che cosa vuol dire entrare in gruppo. In quanto olandese ha scelto il numero di Cruijf.

PIOLI – Si è responsabilizzato e non può non essere felice di questo inizio di campionato, così entusiasmante. Per quanto riguarda la Champions, può ripetere ciò che ha fatto l’Inter l’anno scorso ai gironi. Noi speriamo sempre che le italiane faccia bene

OKAFOR E ARRIVO JOVIC – Quello è un ruolo delicato e particolare, anche perché Giroud non è più giovanissimo. Con tutto il rispetto per Jovic, è una scelta di emergenza, ma Pioli fa bene a proporre soluzioni diversi con altri giocatori