Chelsea, offerta da 70 milioni per Havertz: serve però cedere Bakayoko

Chelsea, si lavora ad una super-offerta al Bayer Leverkusen per arrivare a Kai Havertz: per raccogliere i 70 milioni serve cedere Bakayoko

Secondo quanto affermato da Nicolò Schira, il Chelsea sta per raccogliere i fondi per formalizzare un’offerta da 70 milioni di euro al Bayer Leverkusen per Kai Havertz. Franck Lampard ha infatti inserito il nome dell’attaccante tedesco in cima alla lista dei desideri, ma per poter concorrere realmente al suo acquisto il Chelsea deve prima procedere con la cessione di alcuni elementi considerati di troppo.

Tra i possibili partenti c’è anche Tiémoué Bakayoko che ormai da diversi mesi ha lanciato segnali importanti al Milan. Al momento non sussiste una vera e propria trattativa, ma per poter tornare in rossonero il francese deve prima accettare di tagliarsi parte dello stipendio che attualmente ammonta a 6,5 milioni di euro netti all’anno.