Obiettivo Bakayoko: il Milan ci prova ma occorre superare un ostacolo

Obiettivo Bakayoko: il Milan vorrebbe puntare in vista della prossima stagione sul centrocampista francese ma prima deve superare un ostacolo

Il Milan in vista della prossima stagione vorrebbe rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Stando a quanto riporta Il Giornale in edicola questa mattina, i rossoneri starebbero puntando forte sul ritorno di Tiemoué Bakayoko, attualmente in forza al Monaco.

Il giocatore francese, però, avrebbe un ingaggio elevato: circa 6,5 milioni di euro netti a stagione, cifra che non sarebbe gradita alle casse del club di Via Aldo Rossi. Il giocatore pur di tornare in rossonero sarebbe disposto ad abbassare il guadagno sino a 4,5 milioni.