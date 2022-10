Chelsea Milan: ecco quale può essere il duello decisivo

Oggi il Milan affronterà il Chelsea in Champions League. Tanti i duelli in campo anche tra ex di turno, ma uno può essere decisivo

si tratta di quello tra Rafa Leao e James. Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport Reece l’esterno destro del Chelsea, spinge molto, ma non difende con altrettanta sicumera. Ricordo fresco: a San Siro, in Italia-Inghilterra (1-0) di Nations League, James è andato in difficoltà contro Dimarco. L’interista ne ha raffreddato i bollori offensivi e lo ha obbligato ad affannose rincorse. James e poi Fofana: Leao può attrarre il centrale di Potter e disallineare il pacchetto davanti al portiere Kepa. Se ci fosse Hernandez, la fascia sinistra del Milan compenserebbe i possibili disagi sulla destra. Hernandez però non giocherà, per cui toccherà a Leao estremizzare gli eventuali tentennamenti del nazionale inglese. Il portoghese attraversa un periodo di grazia e avrà la motivazione in più di figurare bene contro un club che vorrebbe acquistarlo. Leao può girare un gigantesco spot auto-promozionale a Stamford Bridge. Potter lo ha lusingato con complimenti importanti, ormai siamo al corteggiamento esplicito.