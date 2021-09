Champions League Milan, Ordine: «I rossoneri destinati a stupire»

Franco Ordine intervenuto sulle pagine de il Giornale ha analizzato la prestazione del Milan in Champions contro il Liverpool, le sue parole

Franco Ordine, intervenuto sulle pagine de il Giornale ha analizzato la sconfitta subita dal Milan contro il Liverpool in Champions League. Ecco cosa ha detto:

«Se l’ultimo Milan l’avesse potuto scrivere il copione fantasioso di questo giorno inseguito e atteso per 7 lunghissimi anni, forse non sarebbe stato molto diverso dall’epilogo della sfida vera e propria. (…) Ha avuto il battesimo di fuoco ma non è così male, considerate le assenze, la ridotta salute di Tonali e Giroud entrati alla fine. Il Milan delle sorprese di questi ultimi 15-18 mesi è destinato a sorprendere anche in Champions se dovesse proseguire con questa striscia di prestazioni. Ha perso la prima come nei pronostici scontati, ma ha mosso la coda del diavolo».