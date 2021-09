Alberto Cerruti, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la Champions delle italiane

Alberto Cerruti, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la Champions delle italiane fino a questo momento. Ecco le sue parole:

SU INTER, MILAN E JUVE – «Le italiane escono ridimensionate dalla due giorni di Champions, al di là della Juve che ha stravinto con un avversario assolutamente inferiore. Penso in particolare alle milanesi e dico che l’Inter ha subìto una beffa dal Real dimostrando però di essere impreparata a livello internazionale. Il Milan ha rischiato l’imbarcata e il il risultato finale inganna. Di positivo c’è che la squadra non è crollata e ha saputo trovare il gol in un momento difficile. La difesa è forte con due centrali affidabili, ma a livello internazionale, come tutte le italiane, non regge certi ritmi. E il punteggio finale non rispecchia la differenza di valori».

SULL’ATALANTA – «Ha giocato una buona partita contro un avversario non irresistibile. E’ in piena corsa per gli ottavi però non mi pare la stessa Atalanta dell’anno scorso. La miglior Atalanta avrebbe vinto».

SULLA DIFFERENZA CON LE BIG – «C’è molta distanza perchè noi viviamo il nostro campionato e l’incertezza di quest’anno nella lotta scudetto non è sinonimo di livellamento verso l’alto. In queste 4 gare solo la Juve ha vinto, ma con un avversario di fascia B e andrà dunque giudicata col Chelsea».