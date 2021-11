Chaka Traorè: «Momento difficile, da venerdì cambieremo faccia»

Chaka Traoré è interventuto ai microfoni di Milan TV parlando del difficile momento della Primavera. Ecco le sue parole

ARRIVO AL MILAN – «Da quando sono arrivato al Milan è stato uno dei miei sogni, un orgoglio, una motivazione in più».

RISULTATI – «Il bilancio dei risutati non è molto positivo, spero di poter dare una mano alla squadra per uscire da questa fase un po’ buia. Non sono soddisfatto, il mister merita di più perchè siamo il Milan, e io cred di poter dimostrare cosa posso fare in campo. Viene prima la squadra poi il singolo».

AMBIENTE – «Mi aspettavo un altro ambiente rispetto a Parma, anche se è una grande squadra, ma il Milan è un altro mondo. Il sogno di chiunque giochi a calcio».

PREGI E DIFETTI – «Il mio pregio in campo è la tecnica, le giocate 1 vs 1. Per questo i miei idoli sono giocatori come Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Invece il mio difetto è che devo miglirorare davanti alla porta. Voglio arrivare in doppia cifra».

SVOLTA – «Io sono pronto, la prossima partita, già da venerdì possiamo dare una svolta al nostro cammino e mostrare un’altra faccia. Io credo alla vittoria per noi stessi e per la dirigenza che fa di tutto per farci stare bene e merita anche soddisfazione»