Cardinale al centro del progetto NBA e pronto per il derby di San Siro: le ultime

Cardinale è la figura chiave per lo sviluppo internazionale del brand rossonero: il fondatore di RedBird è impegnato nel lancio della NBA in Europa

Il futuro del Milan si intreccia con i grandi palcoscenici del basket mondiale. Come riportato dal Corriere della Sera, Gerry Cardinale, proprietario del club, è considerato uno dei principali promotori del piano di espansione della NBA nel territorio europeo, un’iniziativa che dovrebbe vedere la luce nella stagione 2027/2028. Questo progetto conferma la centralità del manager americano nelle strategie sportive globali.

L’impegno di Cardinale non riguarda solo gli uffici di New York. Già due mesi fa, insieme a Zlatan Ibrahimovic, ex centravanti di fama mondiale e attuale consulente della proprietà, il numero uno rossonero ha partecipato a un vertice strategico a Londra. Durante l’incontro sono state discusse le fondamenta della futura competizione cestistica, segnando un passo avanti decisivo per la collaborazione tra le leghe professionistiche americane e il mercato europeo.

La presenza per la stracittadina contro l’Inter

Dopo aver fatto tappa a Milanello e a Casa Milan per monitorare da vicino l’andamento del club nelle scorse settimane, Gerry Cardinale si prepara a tornare sugli spalti di San Siro. Salvo cambiamenti dell’ultima ora nei suoi impegni professionali, il proprietario sarà presente in tribuna domenica per assistere alla gara contro l’Inter.

La sua partecipazione al Meazza ha lo scopo di manifestare vicinanza alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, allenatore toscano esperto e plurititolato, in vista della delicata sfida cittadina. Il derby contro la formazione di Cristian Chivu, tecnico rumeno ex difensore ora alla guida dell’Inter, rappresenta un test fondamentale per le ambizioni stagionali della società. La presenza della proprietà sottolinea l’importanza del match e il sostegno costante al progetto sportivo iniziato sotto l’egida di RedBird.