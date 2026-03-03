Connect with us

Milan Inter, San Siro si prepara al tanto atteso derby: confermata anche la presenza di Gerry Cardinale

Milan Inter, Gerry Cardinale sarà a San Siro per il tanto atteso derby di campionato: le ultime in vista della stracittadina

Dopo aver fatto tappa a Milanello e a Casa Milan nelle scorse settimane, Gerry Cardinale è pronto a tornare sotto le luci della ribalta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird ha programmato il suo arrivo a San Siro per domenica sera, in occasione dell’attesissima stracittadina milanese. La sua presenza sugli spalti è un segnale forte di vicinanza a Massimiliano Allegri e a tutta la squadra in un momento cruciale della stagione.

L’obiettivo di Cardinale è quello di far sentire il sostegno della proprietà in una partita che vale molto più dei tre punti in palio. Se non ci saranno improvvisi cambi di programma legati ad impegni oltreoceano, il manager statunitense sarà il primo tifoso dei rossoneri nel catino di San Siro, pronto a spingere il gruppo verso un successo fondamentale.

Milan Inter, una presenza costante per consolidare il progetto rossonero

La strategia di RedBird appare chiara: essere presenti fisicamente nei momenti che contano per consolidare il legame con l’ambiente e con la tifoseria. La partecipazione al Derby della Madonnina non è solo un atto di rappresentanza, ma la volontà di vivere da vicino l’adrenalina di una sfida che paralizzerà la città di Milano. Il club rossonero sta vivendo una fase di grande trasformazione e la figura del proprietario diventa un punto di riferimento essenziale.

