Capello: «Leao per rapidità e velocità è come Mbappé». Le parole di elogio dell’ex tecnico rossonero per il portoghese

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Rafael Leao, elogiandolo e paragonandolo alla stella della Francia Mbappé.

Ecco le sue parole: «A volte non è attento, rincorre l’avversario senza voglia di recuperare. Ma in qualsiasi momento può decidere la partita con un gol o con un assist. Altra cosa importante: preoccupa gli avversari. È uno dei pochi giocatori che oggi in Europa va via facilmente nell’uno contro uno. Per rapidità e velocità è come Mbappé»