Milan, senza Leao sono problemi: ecco perché è fondamentale. La sua assenza a Firenze si è sentita e i rossoneri si dimostrano dipendenti

A Firenze, il Milan si è ritrovato senza Rafael Leao per la qualifica subita contro l’Atalanta. Sempre a Firenze, i rossoneri sono usciti sconfitti per 2-1, dopo un match dalle poche occasioni di rete create. A dimostrazione che il portoghese è fondamentale per la squadra di Pioli.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il nuovo Milan, quello del 2023, è una squadra solida, che non subisce gol, ma che trova difficoltà nella fase offensiva. L’impressione è che i rossoneri abbiano bisogno di ritmi alti per aggredire e ripartire. Nel caso di difese schierate, è necessaria la creatività di Leao.