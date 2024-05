Conte Milan, CLAMOROSA svolta nel futuro del tecnico: contatti frenetici col Chelsea! COSA SUCCEDE e cosa filtra sul tecnico

Antonio Conte potrebbe clamorosamente ritornare al Chelsea: il tecnico è seguito anche dal Milan per sostituire Pioli nella prossima stagione ma come riportato da Repubblica, i contatti con il suo ex club sono sempre più frenetici.

Il presidente Boehly vorrebbe convincerlo con un progetto di grandi investimenti e soffiarlo così ai rossoneri e al Napoli. I londinesi sono sempre più orientati di esonerare Pochettino a termine della stagione.