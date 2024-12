Milan Genoa, Fonseca ha scelto il capitano: sarà lui ad indossare la fascia, comunicazione a Milanello

Milan Genoa, Paulo Fonseca ha scelto il capitano per la gara di questa sera contro la squadra di Vieira: toccherà a Rafael Leao

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di questa sera tra Milan e Genoa Paulo Fonseca ha sciolto le riserve sul calciatore che dovrà indossare la fascia di capitano.

Con Calabria e Theo Hernandez che andranno in panchina per scelta tecnica e non solo, sarà Rafael Leao ad indossare la fascia. Una responsabilità importante per il portoghese che viene da un mese e mezzo di altissimo livello tra gol e assist.