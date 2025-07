Chelsea campione del Mondo: Maresca trionfa negli USA, PSG sconfitto 3-0. Il resoconto del match

Chelsea campione del Mondo: gli uomini di Maresca hanno schiantato 3-0 il PSG di Luis Enrique. Il resoconto del match

In una finale a sorpresa che ha ridefinito le aspettative del calcio mondiale, il Chelsea si è laureato Campione del Mondo al primo Mondiale per Club a 32 squadre, tenutosi negli Stati Uniti. I Blues, sotto la guida dell’italiano Enzo Maresca, hanno sbalordito il mondo intero dominando il Paris Saint-Germain con un perentorio 3-0 al MetLife Stadium di New York. Questo risultato è stato particolarmente inatteso, considerando il recente periodo di forma del PSG, Campione d’Europa e reduce da una semifinale travolgente contro il Real Madrid. La vittoria segna un trionfo storico per il Chelsea e un punto culminante nella carriera di Maresca.

La prestazione del Chelsea è stata semplicemente superba fin dai primissimi minuti. I londinesi hanno mostrato una determinazione e un’efficacia che hanno ricordato il PSG delle scorse settimane, mettendo a segno ben tre gol nella prima metà di gioco. Il protagonista indiscusso della serata è stato Cole Palmer, autore di una doppietta sensazionale e dell’assist decisivo per il terzo gol, siglato da Joao Pedro. Palmer ha dimostrato ancora una volta il suo immenso talento e la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave.

Non solo l’attacco ha brillato: anche la difesa del Chelsea ha retto magnificamente, guidata da un portiere incredibile, Robert Sanchez. Le sue parate hanno annullato ogni tentativo del PSG di rientrare in partita, dimostrando una solidità e una reattività eccezionali tra i pali. Il PSG, che schierava tra i pali l’ex Milan Gianluigi Donnarumma, ha provato a reagire nella ripresa, ma la palla sembrava non voler entrare. La frustrazione dei parigini è culminata nel finale con l’espulsione di Joao Neves, che ha lasciato la sua squadra in dieci uomini e spento ogni residua speranza di rimonta.

Questa vittoria non è solo un titolo prestigioso, ma anche la ciliegina sulla torta di una stagione memorabile per il Chelsea. I Blues concludono l’annata con ben due trofei importanti in bacheca: la Conference League e, ora, il tanto agognato Mondiale per Club. Il successo in questa nuova, allargata competizione, che ha visto la partecipazione di 32 delle migliori squadre del mondo, sottolinea la crescita e la forza della squadra di Maresca. Questo trionfo al primo Mondiale per Club con il nuovo formato rappresenta un segnale forte per il futuro del calcio internazionale, mostrando come le gerarchie possano essere ribaltate sul campo da gioco.