Zirkzee Milan, l’Inter si defila e la Juve ci pensa: il PIANO dei rossoneri per la prossima sessione estiva

Uno dei grandi obiettivi per la prossima sessione estiva del calciomercato Milan è sicuramente l’attaccante del Bologna Zirkzee.

L’Inter si è defilata nella corsa per il gioiello dei rossoblu mentre la Juventus potrebbe ancora far parte della corsa dove però i rossoneri sono in vantaggio come riportato da calciomercato.com. I rossoneri non parteciperanno ad aste ma hanno già contatto l’entourage del giocatore.