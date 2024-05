Adarabioyo Milan, una big di Premier ci prova: il difensore sta valutando questo ULTIME

Adarabioyo Milan, una big di Premier ci prova: il difensore sta valutando questo. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Tra i difensori seguiti dal calciomercato Milan c’è anche Tosin Adarabioyo, giocatore del Fulham che lascerà il club a zero nella prossima sessione estiva. Fabrizio Romano ha riportato un aggiornamento sull’affare con l’inserimento del Newcastle.

PAROLE – «Il Newcastle resta interessato a Tosin Adarabioyo come free agent, ma in questa fase l’accordo non è ancora concluso. Tosin sta valutando diverse opzioni e la gara resta aperta, con tra i club entusiasti».