Leao Milan, pericolo cessione in estate? I rossoneri sperano che non si verifichi uno SCENARIO. Le ultime sul portoghese

Continuano a susseguirsi ciclicamente le voci che parlano di un possibile addio di Rafael Leao al Milan. Il portoghese è senza dubbio il calciatore di maggior valore nell’intera rosa rossonera, nonché quello che ha più mercato.

Sky Sport, parlando del momento negativo che sta attraversando il portoghese nelle ultime tre apparizioni, si è soffermato anche su ciò che potrebbe accadere in estate. La volontà della società è quella di tenersi stretta il proprio numero 10, così come anche il calciatore non vorrebbe andare via. I rossoneri dovranno sperare, però, che non arrivino offerte irrinunciabili in estate, che potrebbero far cambiare radicalmente i piani del club.