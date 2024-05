Mercato Milan, l’Arsenal insidia i rossoneri: conteso Zirkzee e QUESTO attaccante ULTIME

Mercato Milan, l’Arsenal insidia i rossoneri: conteso Zirkzee e QUESTO attaccante. Le ULTIME in vista della prossima sessione

Sarà un’altra lotta tra Arsenal e il mercato Milan: dopo Zirkzee anche un altro attaccante è conteso dalle due squadre. Stiamo parlando del bomber del Lipsia Sesko che è finito nei radar dei rossoneri.

Come riportato dal Telegraph Sport i Gunners avrebbero in settimana incontrato gli agenti del giocatore, proprio come ha fatto anche il Milan. La richiesta per entrambi gli attaccanti sarà molto importante: si parla di una cifra che potrebbe superare i 60 milioni di euro.