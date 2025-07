Mercato Milan, Maignan blindato! L’aneddoto sul portiere francese non cambia i piani: Furlani ha detto no

Mercato Milan, ai rossoneri nelle ultime ore è stato proposto Livakovic: no dei rossoneri che vogliono assolutamente tenere Maignan

Il calciomercato è un vortice di indiscrezioni e trattative, e il calciomercato Milan si trova spesso al centro dell’attenzione. Negli ultimi giorni, un nome in particolare ha iniziato a circolare negli ambienti rossoneri: Dominik Livakovic. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it in Turchia, alcuni intermediari avrebbero proposto il portiere del Fenerbahce e della Nazionale croata al club di via Aldo Rossi. Livakovic, classe 1995, la stessa annata di Mike Maignan, è un profilo di grande esperienza internazionale, reduce da ottime stagioni e un ruolo da protagonista con la Croazia.

Le dinamiche intorno a Livakovic sono particolarmente interessanti. Al Fenerbahce, sotto la guida di José Mourinho, il portiere croato è stato finora alternato con Egribayat nelle tre uscite precampionato contro Portimonense, Leiria e Al Ittihad, giocando un tempo a testa. Questa rotazione potrebbe suggerire una certa incertezza sul suo futuro a Istanbul, specialmente in vista del preliminare di Champions League contro il Feyenoord il prossimo 5 agosto. Il club turco, infatti, sembrerebbe desideroso di affrontare l’impegno europeo con un nuovo portiere titolare.

Il sogno del Fenerbahce per la porta era Mile Svilar, ma il portiere ha nel frattempo rinnovato il suo contratto con la Roma, vanificando le speranze turche. In Serie A, il Fenerbahce aveva anche vagliato le piste che portavano a Vanja Milinkovic-Savic del Torino, portiere che sembra però destinato al Napoli, e Mattia Perin della Juventus. Tuttavia, la soluzione più probabile per i turchi sembra essere interna, con il nome di Ugurcan Cakir del Trabzonspor che guadagna terreno.

Tornando al fronte rossonero, nonostante la proposta di Livakovic, le fonti rossonere assicurano che il Milan non sembra per ora interessato all’estremo difensore croato. La posizione del club è chiara: Mike Maignan resterà al Milan anche per questa stagione. Il portiere francese, arrivato dal Lille e subito diventato un pilastro e un idolo dei tifosi, è considerato intoccabile dalla dirigenza. La sua presenza è una garanzia di sicurezza e di qualità tra i pali, fondamentale per le ambizioni del Milan sia in campionato che in Champions League.

Certo è che, pur ribadendo la ferma volontà di tenere Maignan, il Milan dovrà affrontare un nodo cruciale: il rinnovo del contratto del portiere, che scade il prossimo giugno. Questa è una priorità assoluta per la dirigenza rossonera, in particolare per il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e per il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Assicurare la permanenza di Maignan a lungo termine è fondamentale per la stabilità e la pianificazione futura della squadra. Le trattative per il prolungamento del contratto saranno probabilmente intense, ma l’obiettivo è di blindare uno dei migliori portieri al mondo. Il Milan, sotto la nuova guida tecnica, si appresta a un’altra stagione ambiziosa, e avere un numero uno come Maignan è la base per ogni successo.