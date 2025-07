Mercato Milan, aumentano le pretendenti per Okafor! Novità incredibile, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, sono aumentate nelle ultime ore le pretendenti per Okafor: contatti anche con il Flamengo. I dettagli

La nuova stagione del Milan, sotto la guida esperta di mister Massimiliano Allegri, sta prendendo forma con grande dinamismo. Il club rossonero si prepara a un agosto ricco di impegni, tra amichevoli internazionali e le prime sfide ufficiali. L’atmosfera a Milanello è carica di aspettative, con il neo-direttore sportivo Igli Tare al lavoro per perfezionare la rosa e mettere a disposizione di Allegri tutti gli elementi necessari per una stagione di successo.

L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi milanisti, alimentato sia dai nuovi arrivi che dalla ripresa del calcio giocato. L’ultimo volto nuovo a Milanello è stato Estupiñán, un innesto che promette di rafforzare ulteriormente la squadra. Il Diavolo affronterà sabato pomeriggio una prestigiosa sfida a Hong Kong contro il Liverpool, un test significativo per valutare lo stato di forma e l’amalgama del gruppo in vista degli impegni ufficiali.

Il mese di agosto sarà cruciale per il calciomercato Milan. Il 16 agosto, infatti, i rossoneri scenderanno in campo a San Siro per la Coppa Italia, affrontando il Bari in una partita che segnerà l’esordio stagionale in una competizione ufficiale. Successivamente, il campionato prenderà il via con l’esordio casalingo contro la Cremonese, un’occasione per il Milan di iniziare con il piede giusto la sua avventura in Serie A.

Mercato Caldo: L’Affare Emerson Royal e il Dubbio Okafor

Il mercato continua a tenere banco in casa Milan, con il direttore sportivo Tare impegnato su più fronti per ottimizzare la rosa. Una delle operazioni più recenti e significative è stata la cessione di Emerson Royal al Flamengo. Come riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l’operazione è stata ormai definita e porterà nelle casse rossonere circa 9 milioni di euro, un’iniezione di liquidità importante per il club.

Ma le novità non finiscono qui, come evidenziato dalle considerazioni di Di Marzio. Il Flamengo, dopo aver chiuso per Emerson Royal, non sembra volersi fermare e avrebbe messo nel mirino anche un attaccante. In questo contesto, sono emersi contatti concreti per Noah Okafor, attaccante svizzero di proprietà del Milan.

Tuttavia, nonostante l’interesse del club brasiliano, la situazione riguardante Okafor è tutt’altro che definita. Secondo Di Marzio, l’attaccante non sarebbe convinto del progetto e della destinazione brasiliana. Questa incertezza sul futuro di Okafor è un elemento chiave in questo finale di mercato per il Milan. La sua permanenza o cessione potrebbe avere ripercussioni significative sulle strategie offensive di Allegri. Il Milan dovrà valutare attentamente se insistere per trattenere il giocatore o se, di fronte alla sua resistenza, optare per una cessione che potrebbe liberare risorse per altri obiettivi di mercato. La decisione finale spetterà al club, in accordo con le indicazioni del tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare, sempre alla ricerca della soluzione migliore per la crescita e il successo del Milan.