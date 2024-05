Gasperini dopo Atalanta Juve: «Hanno fatto più di noi ma abbiamo disputato una bellissima gara». Le parole dell’allenatore

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato nel post-partita della sfida contro la Juventus. I bergamaschi avevano eliminato i rossoneri dalla competizione: le sue parole a Mediaset.

PAROLE – «Stasera avevamo di fronte un avversario forte che s’è trovato subito in vantaggio e s’è difeso molto bene. Abbiamo fatto la nostra partita, l’abbiamo condotta a lungo. Ci sono state alcune occasioni e non credo che l’Atalanta abbia disputato una brutta partita, tutt’altro. Il nostro avversario non ha fatto più di noi di sicuro».

SULLA PARTITA – «Loro una volta in vantaggio sanno difendersi molto bene, non è facile aprire gli spazi alla Juventus se non hai una fisicità importante. Nella ripresa si sono aperti un po’ più di spazi, per la fatica e per la nostra pressione, ma non siamo riusciti a trovare la giocata. Queste sono partite che viaggiano molto sull’equilibrio e credo l’Atalanta abbia disputato una bellissima gara. Alla Juve abbiamo concesso poche ripartenze».