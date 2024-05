Allegri post Atalanta Juve: «Vincere non è mai facile. Giuntoli? Ecco cosa è successo». Poi l’ANNUNCIO sul futuro

Allegri post Atalanta Juve: «Vincere non è mai facile. Giuntoli? Ecco cosa è successo». Poi il lapsus sul futuro. Le parole dell’allenatore

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato a Mediaset nel post-partita contro l’Atalanta. Di seguito le parole dell’ex Milan.

PAROLE – «Assolutamente niente, che la Juventus ha vinto e tutto si racchiude in questa frase. Molto contento per i ragazzi, hanno regalato una gioia alla società, ai tifosi e a me. Vincere non è mai facile, ma è nel dna della Juventus».

GIUNTOLI – «Non è successo niente, stavo festeggiando con la squadra e con la curva. Rispetto molto la società e gli uomini. Abbiamo vinto e il resto non conta nulla. I ragazzi hanno fatto una stagione importante. Se l’anno prossimo non sarò più l’allenatore della Juventus, lascio una squadra forte. La società farà le sue valutazioni».

FUTURO – «La società ha diritto di tenere o meno un allenatore. Per me era una serata importante, di finali in carriera ne ho giocate diverse. Stasera mi sono veramente divertito, si vive per questi eventi e spero di viverne altri in carriera».