Campagna abbonanenti Milan: 41.500 tesserato!

41.500! È il numero di tessere stagionali sottoscritte dai tifosi rossoneri per la Serie A 2022/23. Chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti c’è una novità per tutti gli appassionati sostenitori milanisti: da oggi, venerdì 2 settembre, inizia la fase di iscrizione per la Waiting List in vista della prossima stagione, necessaria per garantirsi la priorità – subito dopo la fase di rinnovo e prima della vendita libera – nella campagna abbonamenti 2023/24.

Iscriversi alla lista di attesa è semplice e veloce, basta andare sul sito abbonamenti.acmilan.com e compilare il form dedicato!