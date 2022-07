Calendario Milan: gli impegni dei rossoneri a luglio

Lunedì inizierà la nuova stagione del Milan. Ecco tutti gli impegni del calendario rossonero a luglio tra ritiro e amichevoli

Lunedì inizierà la nuova stagione del Milan. Ecco tutti gli impegni del calendario rossonero a luglio tra ritiro e amichevoli:

Appuntamento il 4 luglio a Milanello per il raduno che darà il via alla nuova stagione. Due settimane di preparazione attendono i rossoneri verso la prima amichevole estiva, in programma sabato 16 luglio contro il Colonia, valida per l’undicesima edizione della Telekom Cup. La sfida con i biancorossi si giocherà al RheinEnergieStadion – casa della formazione tedesca giunta settima nell’ultima Bundesliga e qualificata ai preliminari di Conference League – in quello che sarà il primo test del precampionato rossonero. I ragazzi guidati da Mister Pioli, prima di dirigersi in terra austriaca per il ritiro di Klagenfurt – che inizierà il 24 luglio – disputeranno un’altra amichevole contro gli ungheresi del Zalaegerszegi TE. Archiviata questa sfida, spazio al ritiro austriaco, che si concluderà il 27 luglio. In chiusura di mese, la prestigiosa sfida al Vélodrome contro i padroni di casa del Marsiglia.

AMICHEVOLI