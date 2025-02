Calciomercato Milan, top player in bilico? Il sostituto gioca in Serie A! Tutti i dettagli

Calciomercato Milan, il futuro di Theo Hernandez resta in bilico: senza rinnovo sarà addio. In pole c’è Nuno Tavares della Lazio

Come riportato da Ceccarini su TMW il calciomercato Milan si sta già muovendo in vista dell’estate:

PAROLE – «Infine il futuro di Theo Hernandez. A fine campionato le strade si potrebbero separare. Il francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e anche per questo, se non ci saranno passi avanti per il rinnovo, finirà inevitabilmente sul mercato. Il Milan deve farsi trovare pronto e per questo sta valutando alcune alternative importanti. Di sicuro un profilo da monitorare è Nuno Tavares, che la Lazio ha preso in estate dall’Arsenal. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti».