Calciomercato Milan: Sarr e Frattesi alternative a Renato Sanches

Il cima alla lista per il centrocampo del Milan c’è Renato Sanches. Nel caso il portoghese dovesse sfumare ecco le alternative

Il cima alla lista per il centrocampo del Milan c’è Renato Sanches. Nel caso il portoghese dovesse sfumare, per il Corriere dello Sport, le alternative sarebbero due:

c’è Pape Matar Sarr, giovane senegalese (19 anni) tornato al Tottenham dopo il prestito al

Metz. Il Milan lo vorrebbe in prestito, il profi lo è di quelli graditi al club rossonero, se ne

sta parlando con Paratici. Nei giorni scorsi in sede c’era stato un incontro con gli agenti

di Davide Frattesi del Sassuolo, ma la cifra chiesta dai neroverdi al momento viene ritenuta molto alta dal Milan. Il 22enne della nazionale italiana sarebbe utile anche per la questione delle liste, così i rossoneri vorrebbero investire massimo quindici milioni di euro, cifra che al momento non viene presa in considerazione dal Sassuolo.