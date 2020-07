Calciomercato Milan, rossoneri e Juventus si sfidano per Scamacca

Calciomercato Milan, i rossoneri sfidano la Juventus per il talento dell’Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo, Gianluca Scamacca

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi per il futuro di Gianluca Scamacca. Il centravanti, autore di 13 gol in serie B indossando la maglia dell’Ascoli, è di proprietà del Sassuolo che in estate potrebbe valutare ogni offerta per lui.

Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato dell’interesse del calciatore per i colori rossoneri come confermato dal suo agente nella nostra intervista esclusiva.