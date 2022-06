Calciomercato Milan: Romagnoli rifiuta un club inglese, vuole solo la Lazio

Calciomercato Milan: Romagnoli avrebbe rifiutato l’offerta di un club inglese. Il difensore vuole solo i biancocelesti

Alessio Romagnoli continua a essere l’obiettivo in cime alla lista della Lazio per rinforzare la difesa, anche se l’accordo con il calciatore non è stato ancora trovato. Lo stesso difensore, però, vorrebbe solo i biancocelesti.

Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, Romagnoli avrebbe rifiutato l’offerta di un club inglese pur di vestire la maglia della Lazio. Ma si chiude a 3,2 milioni più bonus, non a 2,8 offerti dal club capitolino.