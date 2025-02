Condividi via email

Calciomercato Milan, la notizia fa impazzire di gioia i tifosi: manca solo la firma per il rinnovo. Le ultimissime sui rossoneri

Grandissima mossa in chiusura per il calciomercato Milan. Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano il rinnovo di Mike Maignan con i rossoneri si può definire ormai chiuso.

Il francese percepirà fino al 2028 circa 5 milioni di euro con opzione per una stagione ulteriore. Insomma, manca solamente la firma sul contratto dell’attuale capitano del Milan per ufficializzare il tutto.