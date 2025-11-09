Calciomercato
Calciomercato Milan, i tifosi sognano! Conferme importantissime sul futuro di Leao, Tare e Furlani hanno le idee chiare
Calciomercato Milan, i tifosi possono sognare: i rossoneri hanno la chiara intenzione di rinnovare il contratto di Leao in scadenza nel 2028
Nonostante il rinnovo firmato nel 2023, il calciomercato Milan non ha intenzione di abbassare la guardia sul suo gioiello più prezioso: Rafael Leão. La volontà del club di Via Aldo Rossi è quella di blindare definitivamente il portoghese, trasformandolo nel simbolo incontrastato del progetto a lungo termine.
Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan è «veramente intenzionato a prolungare il contratto di Leao», attualmente in scadenza nel 2028.
Calciomercato Milan, la durata del nuovo accordo di Leao
L’obiettivo è chiaro: estendere ulteriormente la permanenza di Leão a Milano, allontanando con decisione le sirene dei top club europei che continuano a monitorare il numero 10 rossonero.
Moretto ha specificato la potenziale durata del nuovo accordo: «Mi parlano di un contratto che potrebbe essere prolungato per altri 2 o 3 anni».
Un prolungamento di due o tre anni andrebbe a spostare la scadenza del contratto tra il 2030 e il 2031, un orizzonte temporale che sancirebbe di fatto una scelta di vita e professionale per il portoghese.
Il messaggio al mercato e il valore del giocatore
Questa iniziativa non è solo un atto di fiducia nei confronti di Leão, ma un forte messaggio lanciato al mercato. Il Milan, fresco di cambi dirigenziali, dimostra così di voler mantenere intatto il nucleo di giocatori top su cui Allegri sta costruendo il futuro.
Blindare Leão per un periodo così lungo significherebbe anche elevare ulteriormente il suo valore di mercato, proteggendo il club da assalti futuri, dato che la sua clausola rescissoria continua ad attirare l’attenzione.