Calciomercato Milan: rebus Bakayoko, le ultime sul futuro

Non solo acquisti per il Milan ma anche cessioni. Tra queste potrebbe esseerci quella di Bakayoko. Le ultime sul futuro

Come riportato da Calciomercato.com il centrocampista francese piace al Valencia che però non può permettersi di coprire lo stipendio dell’ex Napoli. Ora per il club rossonero servirà trovare un accordo con il Chelsea per risolvere il prestito biennale.