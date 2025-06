Calciomercato Milan, scelta fatta su Pavlovic: telefonata con Allegri e futuro definito

Calciomercato Milan, i rossoneri considerano Pavlovic incedibile a meno di offerte superiori ai 30 milioni di euro. Ultime

Le voci di mercato si intensificano con l’avvicinarsi della finestra estiva, e il nome di Strahinja Pavlovic, il roccioso difensore serbo del Milan, è tornato al centro dell’attenzione. Sebbene la Premier League continui a manifestare un interesse concreto per diversi profili difensivi di spicco, tra cui Fikayo Tomori del Milan e lo stesso Pavlovic, la Gazzetta dello Sport dipinge un quadro chiaro per il futuro del serbo: la sua permanenza a Milano è data per quasi certa, a meno di “offerte fuori mercato” che possano far vacillare le intenzioni del club rossonero.

Questa indiscrezione della Gazzetta dello Sport sottolinea la fiducia che il calciomercato Milan ripone in Pavlovic, considerandolo un elemento chiave per la stabilità difensiva della squadra. Nonostante la sua ancora giovane età (classe 2001), Pavlovic ha dimostrato una maturità e una leadership sorprendenti sin dal suo arrivo nell’estate del 2024, affermandosi rapidamente come un pilastro affidabile al centro della difesa rossonera. La sua fisicità imponente, unita a una buona capacità di lettura del gioco e a una notevole aggressività nei contrasti, lo rendono un difensore completo e apprezzato dai tifosi e dallo staff tecnico.

L’interesse della Premier League per Pavlovic non è certo una novità. Il campionato inglese, con la sua inesauribile capacità economica e la sua incessante ricerca di talenti, ha da tempo messo gli occhi sul difensore serbo. Club di primo piano sono costantemente alla ricerca di difensori centrali solidi, capaci di imporsi in un campionato così fisico e veloce. Le qualità di Pavlovic si sposerebbero perfettamente con le esigenze del calcio britannico: la sua forza nei duelli aerei, la sua propensione all’anticipo e la sua abilità nel contrasto lo renderebbero un asset prezioso per qualsiasi squadra di Premier League. Tuttavia, la posizione del Milan, secondo la Gazzetta dello Sport, è ferma.

Il concetto di “offerta fuori mercato” è cruciale in questo contesto. Non si tratta di una semplice proposta economica, ma di una cifra talmente elevata da superare il valore che il Milan attribuisce al giocatore in termini di rendimento tecnico, potenziale di crescita e impatto sulla squadra. Questo significa che il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Pavlovic a meno che non si presenti un’opportunità economica irrinunciabile, tale da giustificare la cessione di un giocatore considerato così importante per il presente e il futuro del club.

La volontà del giocatore stesso, sebbene non espressamente citata dalla Gazzetta, gioca un ruolo fondamentale. È lecito supporre che Pavlovic sia felice al Milan, un club che gli ha offerto un palcoscenico di prim’ordine per esprimere il suo talento e competere ai massimi livelli, sia in Serie A che nelle competizioni europee. La stabilità di un ambiente vincente e la possibilità di continuare a crescere sotto la guida di allenatori di alto profilo sono fattori che spesso prevalgono sull’attrattiva economica, a meno di offerte davvero eccezionali.

In definitiva, le parole della Gazzetta dello Sport dipingono un futuro in rossonero per Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è visto come un elemento imprescindibile per il Milan, e la sua partenza appare improbabile se non di fronte a una proposta economica che possa essere definita, senza mezzi termini, “fuori mercato”. Un messaggio chiaro ai club della Premier League e a tutti gli altri interessati: Pavlovic è un pilastro del Milan, non un pezzo da svendere.