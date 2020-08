Calciomercato Milan: nessuna offerta per Paquetà, il brasiliano potrebbe…

Calciomercato Milan: nessuna offerta per Lucas Paquetà, il brasiliano potrebbe essere inserito come contropartita tecnica in qualche affare

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, nessun club sarebbe disposto a prelevare Lucas Paquetà, visto che il Milan chiederebbe non meno di 20 milioni di euro.

Il club di Via Aldo Rossi a questo punto potrebbe inserirlo come contropartita tecnica in qualche affare di mercato, in modo particolare con la Fiorentina per uno tra Federico Chiesa o Milenkovic.