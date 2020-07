Calciomercato Milan. la prima offerta di Rangnick a Szoboszlai: i dettagli

Calciomercato Milan: Ralf Rangnick ha proposto a Dominik Szoboszlai un contratto quinquennale, ecco i dettagli

Come vi abbiamo riportato nel corso di questi mesi è Dominik Szoboszlai il primo acquisto scelto da Ralf Rangnick per il suo Milan. Il centrocampista del Salisburgo è un giocatore apprezzatissimo dal manager tedesco che nel corso di queste ultime settimane ha compiuto passi importanti per la sua acquisizione in rossonero:

Il club austriaco valuta Szoboszlai 25 milioni di euro, una cifra che il Milan sarebbe disposto a dilazionare in 3-4 tranche, mentre secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Rangnick avrebbe già proposto all’ungherese 1,5 milioni di euro l’anno più bonus per i prossimi 5 anni.