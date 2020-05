Calciomercato Milan, Jovic: il Real Madrid apre al prestito ai rossoneri

Filtra un’apertura importante in chiave Calciomercato Milan, il Real Madrid potrebbe accettare il prestito di Luka Jovic ai rossoneri

È iniziata come una suggestione ma potrebbe concludersi come realtà: Luka Jovic al Milan. Il Real Madrid, grazie anche al lavoro di mediazione dell’agente Ramadani, avrebbe accettato l’idea di cedere il proprio talento in prestito. La prima intenzione delle merengues sembrava quella di rientrare quanto più possibile dall’ingente spesa (60 milioni) fatta la passata stagione per prelevarlo dall’Eintracht, ma le ripercussioni del Covid-19 sul calciomercato e le deludenti prestazioni di Jovic in blanco hanno portato ad un ripensamento.

Il Milan, che lavora su più fronti per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione, avrebbe individuato in Luka Jovic il regalo più adatto atto a finalizzare il gioco di Ralf Rangnick.