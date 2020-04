Luka Jovic, il centravanti perfetto per Rangnick: il Milan dialoga con il Real

Luka Jovic è il prototipo dell’attaccante perfetto per Ralf Rangnick che in estate potrebbe spingere il Milan ad un nuovo assalto al Real

Il Milan della prossima stagione vedrà con grande probabilità un nuovo allenatore sedere in panchina: Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco è stato il principale fautore dell’esponenziale crescita del Lipsia in Bundesliga che dalla seconda divisione è diventata una delle tre principali forze del campionato tedesco qualificandosi più volte in Champions League. Una politica fatta di giovani talenti ed etica di gruppo quella di Rangnick che per il prossimo anno in rossonero avrebbe già puntato gli occhi su possibili nuovi acquisti.

Uno di questi è il centravanti, ex Eintracht, del Real Madrid Luka Jovic. Arrivato lo scorso anno in spagna per 60 milioni di euro, il classe ’97 ha collezionato solo poche presenze sotto la guida di Zidane finendo ben presto ai margini delle rotazioni. Le qualità di Jovic tuttavia non sono passate inosservate al Milan che già lo scorso gennaio aveva fatto un tentativo per provare e strapparlo alle merengues senza alcun successo. Secondo quanto affermato da Marca, in estate, su spinta proprio di Rangnick, il Milan potrebbe provare nuovamente l’assalto per il centravanti croato mettendo sul piatto una cifra introno ai 40 milioni di euro dilazionata su più annate.