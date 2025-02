Calciomercato Milan, intrigo Joao Felix! Sono due le strade possibili a giugno. La situazione

Calciomercato Milan, clamoroso intrigo Joao Felix! I rossoneri riflettono, sono due le strade per la prossima estate

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan sta intensificando le riflessioni sul futuro di Joao Felix, calciatore arrivato in inverno in prestito secco dal Chelsea e che, dopo lo scintillante esordio in Coppa Italia contro la Roma, non ha mantenuto le aspettative nelle restanti 4 partite.

Con la conferma in panchina di Conceicao la permanenza sarebbe praticamente certa, senza il tecnico portoghese la strada sarebbe comunque aperta anche se meno sicura. Per cederlo a titolo definitivo il Chelsea chiede 40 milioni di euro ma l’idea del Milan è quella di estendere il prestito per un altro anno per poi procedere al riscatto nel 2026.