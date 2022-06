Veretout Milan: i rossoneri interessati al centrocampista della Roma

Sono tanti i nomi in lista partenti per la Roma, tra questi anche quello di Veretout. Il centrocampista piace al Milan

Sono tanti i nomi in lista partenti per la Roma: Carles Perez, che potrebbe essere la contropartita per Goncalo Guedes per il Valencia. Poi Justin Kluivert, sul quale ci sono Marsiglia, Nizza e Monaco, poi Amadou Diawara (offerta dell’Herta Berlino), e anche Stefan El Shaarawy (Monza e Galatasaray) e Gonzalo Villar, che piace al Monza e in Spagna.

Tra questi secondo il Tempo c’è anche Veretout, centrocampista che piace al Milan ma anche al Marsiglia