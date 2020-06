Calciomercato Milan: il punto sul futuro di André Silva

André Silva vorrebbe restare un altro anno all’Eintracht Francoforte ma il suo prossimo futuro potrebbe essere nuovamente al Milan

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della possibilità per André Silva di tornare in rossonero visto il prestito senza diritto di riscatto stabilito con l’Eintracht Francoforte. Il giocatore portoghese avrebbe tuttavia manifestato la propria volontà di rispettare l’attuale contratto con il club tedesco rimanendo a giocare in Bundesliga anche la prossima stagione per poi valutare un ritorno al Milan a partire dall’annata 2021/2022.

André Silva è rimasto molto legato ai tifosi del Milan nonostante le annate opache vissute in maglia rossonero e valuterebbe un ritorno solo se diventasse un elemento fondamentale nel progetto futuro del Diavolo. Slegato all’operazione André Silva è invece il futuro di Ante Rebic, il croato è anche lui in prestito biennale dall’Eintracht, ma la sua voglia di essere riscattato dal Milan è già molto forte.