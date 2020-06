André Silva tra i top in Bundesliga: ecco perché potrebbe tornare al Milan

André Silva, 6 reti nelle ultime 8 partite con l’Eintracht, stupsice in Bundesliga: ecco perché il Milan potrebbe riaverlo

Splendida ripresa di campionato per André Silva in Germania: l’attaccante portoghese ha realizzato 10 reti in 22 presenze, 6 nelle ultime 8 gare, riuscendo a stupire l’intera Bundesliga per la sua straordinaria vena realizzativa.

Il Milan se n’è privato nell’ultimo giorno di calciomercato estivo scorso cedendolo in prestito biennale all’Eintracht Francoforte, nel contesto di uno scambio con Rebic, ma nell’accordo non è presente alcun diritto di riscatto. Proprio per questo il Milan (che detiene i diritti sul cartellino del giocatore fino al 2022) potrebbe riaverlo per la stagione 2021/2022.