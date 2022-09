Dopo un precampionato molto promettente, Yacine Adli sta facendo fatica a entrare nel mondo Milan. Ecco il piano dei rossoneri

Dopo un precampionato molto promettente, Yacine Adli sta facendo fatica a entrare nel mondo Milan.

Come riportato da Calciomercato.com il club rossonero ha fatto un investimento sopratutto in ottica figura quando Brahim Díaz, con ogni probabilità, saluterà Milanello per tornare al Real Madrid.