Calciomercato Milan: sorpasso alla Juve per un giovane talento

Anche con Cardinale continua la filosofia del Milan di puntare sui giovani. Tra questi anche Mancini del Vicenza

Come riportato da Calciomercato.com ieri Maldini e Massara hanno incontrato a Casa Milan il papà di Mancini e l’intermediario Bozzo. Un summit sul quale si sono poste le basi per una trattativa: con il Vicenza si può chiudere a 2,5 milioni di euro. Il Milan ha guadagnato terreno sulla Juventus che si era mossa per prima circa un mese fa ma deve guardarsi dalla concorrenza di Siviglia e Benfica.