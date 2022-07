La Cremonese per rinforzare l’attacco in vista della stagione del ritorno in Serie A ha messo gli occhi su un giovane del Milan

Come riportato da Calciomercato.com si tratta di Frank Tsadjout, attaccante classe 1999 di proprietà dei rossoneri, nella passata stagione in prestito al Pordenone.